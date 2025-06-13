Dongtai Saç Nakışı: 1.300 Yıllık Geleneksel Zanaat Yeniden Hayat Buldu

Dongtai Saç Nakışı: 1.300 Yıllık Geleneksel Zanaat Yeniden Hayat Buldu
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Çin'in Tang Hanedanlığı dönemine dayanan Dongtai Saç Nakışı, 1950'lerde yok olmaktan kurtararak yeniden geliştirildi ve 2021'de ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Zanaat, yenilikçi teknikler ve boyalı saç kullanımı ile modernize ediliyor.

YANCHENG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde Buda nakışları yapmak için insan saçını iplik olarak kullanma geleneğinden doğan Dongtai Saç Nakışı, 1.300 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Bu zanaat, 1950'lerde yok olmaya yüz tutmuşken, Suzhou Nakış Enstitüsü tarafından Dongtai kentinde yeniden canlandırılıp geliştirildi. Dongtai Saç Nakışı, 2021 yılında ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı.

Saç nakışı, onlarca yıldır zanaatkarlar sayesinde pek çok inovasyona sahne oldu. Siyah saç yerine boyalı saç kullanılması, farklı dikiş tekniklerinin benimsenmesi gibi yenilikler kabul gördü.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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