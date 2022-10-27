Dongfang Lingang Endüstri Parkı Yüksek Teknolojili Bir Sanayi Üssüne Dönüşüyor Güncel Haberler DONGFANG, 27 Ekim (Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı, Hainan serbest ticaret limanının önemli parklarından biri. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı'ndaki Basuo Limanı görülüyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) DONGFANG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı, Hainan serbest ticaret limanının önemli parklarından biri. Endüstri Parkı, yeni petrokimya malzemeleri, denizcilik ekipmanları üretimi ve temiz enerjisiyle kademeli olarak yüksek teknolojili bir sanayi üssüne dönüşüyor. Havadan çekilen panoramik fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı görülüyor, 20 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı görülüyor, 20 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı görülüyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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