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Dongfang Lingang Endüstri Parkı Yüksek Teknolojili Bir Sanayi Üssüne Dönüşüyor

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Dongfang Lingang Endüstri Parkı Yüksek Teknolojili Bir Sanayi Üssüne Dönüşüyor

DONGFANG, 27 Ekim (Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı, Hainan serbest ticaret limanının önemli parklarından biri.

Dongfang Lingang Endüstri Parkı Yüksek Teknolojili Bir Sanayi Üssüne DönüşüyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı'ndaki Basuo Limanı görülüyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

DONGFANG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı, Hainan serbest ticaret limanının önemli parklarından biri. Endüstri Parkı, yeni petrokimya malzemeleri, denizcilik ekipmanları üretimi ve temiz enerjisiyle kademeli olarak yüksek teknolojili bir sanayi üssüne dönüşüyor.

Dongfang Lingang Endüstri Parkı Yüksek Teknolojili Bir Sanayi Üssüne DönüşüyorHavadan çekilen panoramik fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı görülüyor, 20 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Dongfang Lingang Endüstri Parkı Yüksek Teknolojili Bir Sanayi Üssüne DönüşüyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı görülüyor, 20 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Dongfang Lingang Endüstri Parkı Yüksek Teknolojili Bir Sanayi Üssüne DönüşüyorHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı görülüyor, 23 Ekim 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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