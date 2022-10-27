Dongfang Lingang Endüstri Parkı Yüksek Teknolojili Bir Sanayi Üssüne Dönüşüyor
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DONGFANG, 27 Ekim (Xinhua) Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı, Hainan serbest ticaret limanının önemli parklarından biri.
DONGFANG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletine bağlı Dongfang şehrinde bulunan Dongfang Lingang Endüstri Parkı, Hainan serbest ticaret limanının önemli parklarından biri. Endüstri Parkı, yeni petrokimya malzemeleri, denizcilik ekipmanları üretimi ve temiz enerjisiyle kademeli olarak yüksek teknolojili bir sanayi üssüne dönüşüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel