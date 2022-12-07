Donetsk'te, Rus askerlerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 16 kişi öldü Güncel Haberler Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te Rus askerlerini taşıyan minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk'te Rus askerlerini taşıyan minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Rus TASS haber ajansına göre, Donetsk bölgesinde Şahtörsk-Torez yolunda kamyon ile Rus askerlerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada, kamyon şoförü dahil 16 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül'de imzaladığı belgelerle, Donetsk, Ukrayna'nın Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleriyle birlikte yasa dışı ilhak edilmişti.??????? Kaynak: AA / Güncel Rusya Güncel Haberler

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