Donetsk bölgesinde ön cephedeki Ukraynalı askerler, Rus mevzilerine yoğun atış yapıyor

Ukrayna'da şiddetli çatışmaların sürdüğü Donetsk bölgesinde Ugledar şehri yönündeki ön cephede görevli Ukraynalı askerler, Rus mevzilerine gece gündüz atış yapıyor.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna genelinde en sıcak çatışmalar, son aylardır Donetsk bölgesinin çeşitli noktalarında yoğunlaştı.

Harkiv, Herson, Zaporijya ile Luhansk bölgelerinde de savaş faaliyetleri devam ederken Rusya ile Ukrayna askerleri arasında özelikle sonbahardan sonra ağır çatışmaların yaşandığı Donetsk'te ülkenin diğer bölgelerine göre daha yoğun hareketlilik mevcut.

Bölgede kış mevsiminde taarruzlarını artıran Rus kuvvetlerine karşı savaşan Ukrayna ordusu, karşı saldırı başlatmadan önce savunma hattını tutmaya çalışıyor.

Sokak çatışmalarının yaşandığı Bahmut ile Marinka, üç yandan kuşatılan Avdiyivka, diğer köy, kasaba ve yerleşim yerleri ile bölgede yoğun çatışmaların olduğu Ugledar cephesi yönünde de silah sesleri kesilmiyor.

Ugledar yönünde ağır silahlar kullanılıyor

Ukrayna'da yaklaşık 14 aydır devam eden savaşta iki ordu arasında en ağır tank çatışmalarının yaşandığı cephe olarak bilinen Ugledar şehri yönünde ağır silahlar kullanılıyor.

Yoğun Rus bombardımanları nedeniyle harabeye dönen kente yakın noktada konuşlu Ukrayna birlikleri, Rus ordusunun ilerlemesine engel olmak için gece gündüz görevde.

Ordudan resmi izin alarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı tugayın temsilcileri eşliğinde Ugledar tarafındaki ön cepheye ulaşan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bölgedeki son durumu görüntüledi.

Havan topları, topçu sistemleri ile tank ve diğer ağır silahlarla atışların altında bölgeye ulaşan ekip, cephedeki savaş faaliyetlerini yerinden takip etti.

İnsansız hava araçlarının (İHA) hedefi haline gelmemek için derin çamurlu arazide kullanılan araçlarla olabilecek en hızlı şekilde hareket edilmesi gereken bölgede sık sık duman yükseliyor.

Yoğun saldırılara rağmen Ukrayna ordusunun kontrolünde kalan Ugledar'a yakın ön cephe hattına doğu giden yollardaki yerleşim yerlerinde hayatın adeta durduğu görülüyor.

Çatışmalar nedeniyle boşalan köyler harabeye dönmüş durumda.

Ön cephedeki askerlerin elleri sürekli tetikte

Askerlerin "sıfır noktası" diye nitelendirdikleri cephenin ön hattında kazılan siperlerde görevli Ukrayna ordusu mensupları, savunma hattını tutmak için ellerindeki silahları neredeyse hiç bırakmıyor.

Çatışma olmadığı zaman yaklaşık bir kilometre mesafedeki Rus kuvvetlerinin mevzilerini dürbünle dikkatli şekilde gözetleyen askerler, durumu kontrol etmeye çalışıyor.

Çevresine sık sık tank, havan topu veya top mermilerinin isabet ettiği siperlerdeki askerler, her türlü hava koşulunda görevlerini yerine getirmek için çaba harcıyor.

Kazarak toprağın altında oluşturdukları mutfak ve yatak odalarını hazırlayan askerler, Paskalya gibi önemli bayramlarını da burada karşılıyor.

Daha çok makineli tüfekler ve havan toplarıyla atış yapan askerler, olası tank saldırılarına karşı da tanksavar silahlarını sürekli yanlarında bulunduruyor.

"Savunma hattını tutuyoruz"

Siperde özel hazırlanan noktadan düşmana doğru makineli tüfekle yoğun atış yapan 51 yaşındaki Ukraynalı asker Roman, AA muhabirine cephedeki yaşamlarını anlattı.

Bölgedeki çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Roman, "Cephede durum oldukça ağır çünkü burada savaş devam ediyor. Biz şimdi Ugledar yönünde görevdeyiz." dedi.

Ukrayna ordusunun mensubu olarak asıl amacının ülkesinin toprak bütünlüğünün korunması olduğunu kaydeden Roman, "Asıl görevimiz kendi ülkemizi korumak. Bir erkeğin yapması gerekeni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Güvenlik nedeniyle soyadını belirtmek istemeyen Roman, genelde yabancı üretim makineli tüfeklerle atış açtıklarını dile getirerek, "Cephede her an durum değişiyor. 5 dakika sonra burası daha sıcak olabilir. Düşman mevzilerinden bir kilometre uzaklıktayız." ifadelerini kullandı.

Gece gündüz çatışma yaşandığını söyleyen Roman, "Burada savunma hattını tutuyoruz. Geçen yıldan beri onlar (Rus ordusu) saldırıyor ama savunma hattımızı geçemediler." dedi.