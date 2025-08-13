Döner Ustası, Heimlich Manevrası ile Müşteriyi Kurtardı
Elazığ'da bir döner ustası, nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri, kasaya yöneldi. Durumu fark eden döner ustası, müşteriye Heimlich manevrası uyguladı. Ustanın müdahalesiyle yeniden nefes almaya başlayan müşteri, hayati tehlikeyi atlattı.
O anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel