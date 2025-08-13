Döner Ustası Heimlich Manevrası ile Müşteriyi Kurtardı

Döner Ustası Heimlich Manevrası ile Müşteriyi Kurtardı
Elazığ'da döner ustası, nefes borusuna yiyecek kaçan bir müşteriyi Heimlich manevrası ile hayata döndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ELAZIĞ'da döner ustası, nefes borusuna yiyecek kaçan müşterisini Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri, kasaya yöneldi. Durumu fark eden döner ustası, müşteriye Heimlich manevrası uyguladı. Ustanın müdahalesiyle yeniden nefes almaya başlayan müşteri, hayati tehlikeyi atlattı.

O anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
