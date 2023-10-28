Döner Kardeşler'in Hapis Cezalarının Bir Kısmı Bozuldu

ZEYTİNBURNU ve çevresinde 'Döner Kardeşler' ismiyle tanınan organize suç örgütü lideri Turhan Döner ile kardeşi Emirhan Döner'e verilen hapis cezalarının bir kısmını Yargıtay bozdu. Kararın ardından Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi döner kardeşlerin yattıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 'Turhan Döner'in 2036 yılında, hükümlü Emirhan Döner'in ise 2040 tarihinde koşullu salıverilecekleri anlaşılmıştır' denildi.

ZEYTİNBURNU ve çevresinde 'Döner Kardeşler' ismiyle tanınan organize suç örgütü lideri Turhan Döner ile kardeşi Emirhan Döner'e verilen hapis cezalarının bir kısmını Yargıtay bozdu. Kararın ardından Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi döner kardeşlerin yattıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Ancak Bakırköy Cumhuriyet Başavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Turhan Döner'in 2036 yılında, hükümlü Emirhan Döner'in ise 2040 tarihinde koşullu salıverilecekleri anlaşılmıştır" denildi.

Zeytinburnu ve çevresinde birçok yağma ve haraç olayına karışan şebeke, alacağını isteyen bir vatandaşı da kaçırıp dansöz elbisesi giydirdikten sonra görüntülerini internetten paylaşması ile gündeme gelmişti. Bakırköy 20. Ağır Ceza mahkemesi Emirhan Döner hakkında 7 ayrı suçtan 44 yıl 3 ay hapis cezası verilirken kardeşi Turhan Döner hakkında ise 7 ayrı suçtan 34 yıl 10 ay hapis cezası vermişti. Kararın ardından dosya itiraz üzerine istinaf mahkemesine gitti burada cezalar onandı. Ancak yapılan itirazla üzerine dosya bu kez Yargıtay'a gitti. Yargıtay Ceza Dairesi verilen cezaların bir kısmını bozdu bir kısmını ise onadı. Kararın bir kısmının bozulmasının ardından da Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi döner kardeşlerin başka suçtan tutuklu veya hükümlü değillerse yattıkları süreyi göz önüne alarak 2 gün önce tahliyelerine karar verdi. Yargıtay kararı sonrası Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyaya ilişkin yeniden yargılama yapacak.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Döner kardeşlere verilen hapis cezasının bir bölümünün bozulduğunu ancak diğer suçları nedeniyle tutukluluklarının devam ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Döner kardeşlerden hükümlü Turhan Döner ve hükümlü Emirhan Döner'in bozma kararına göre başka suçtan tahliye olduğu, kesinleşen asıl suç ve cezalar yönünden Turhan Döner'in Edirne F Tipi, Sanık Emirhan Döner'in ise Kırıkkale F tipi cezaevinde infazlarına hükümlü olarak devam edildiği, hükümlü Turhan Döner'in 2036 yılında, hükümlü Emirhan Döner'in ise 2040 tarihinde koşullu salıverilecekleri anlaşılmıştır" denildi.