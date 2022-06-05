Döner bıçağıyla arkadaşına korku dolu anlar yaşattı - Haberler

GAZİOSMANPAŞA'da tartışmaya giren genç, elindeki döner bıçağı ile sokakta arkadaşını kovaladı. Otomobillerin arasında kovaladığı arkadaşına ve çevreden müdahale edenlere korku dolu dakikalar yaşattı. Gaziosmanpaşa'daki bu kavganın yanı sıra Sultangazi'de yaşanan 3 farklı Kavga, cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde bir grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi döner bıçağıyla arkadaşını kovalamaya başladı. Park halindeki otomobillerin etrafında dolanarak arkadaşının saldırısından kaçan kişi ise, olan biteni çaresizce seyreden arkadaşlarından yardım istedi. Elindeki döner bıçağı ile arkadaşını yakalamaya çalışan saldırgan, park halindeki bir otomobile de zarar verdi. Bu sırada "Senin boğazını keseceğim" diyerek arkadaşını tehdit eden kişi, bir süre sonra kendisini sakinleştirmeye çalışan arkadaşlarına da hakaret etti. Kaçan arkadaşını yakalayamayınca sinirlenen saldırgan, otomobilin üzerinden uzanarak elindeki döner bıçağını fırlattı. Yere düşen bıçağı alan kişi, kendisine saldıran arkadaşına gitmesini söyledi ve daha sonra bıçağı da alarak olay yerinden uzaklaştı. Genci sakinleştirmek isteyen mahalle sakinin çabaları yetersiz kalırken, saldırgan tokat atarak "Git emaneti getir" diye bağırdı. Gerginlik cep telefonu kayıtlarına saniye saniye yansırken, olaya karışanlar daha sonra sokaktan ayrıldı.

SULTANGAZİ'DE 3 FARKLI MAHALLEDE KAVGA

3 KİŞİ YARALANDI

İsmetpaşa Mahallesi'nde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle kavga yaşandı. Sokak ortasında yaşanan kavga amatör kameraya yansırken, 50. Yıl Mahallesi'nde komşular arasında yaşanan bıçaklı kavgada ise, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan ve polisin gelmesiyle olay yerinden kaçan 2 kişinin de kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel