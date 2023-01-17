Dondurucu Soğuklarla Mücadelede Başarısız Olan Özbek Yetkililer Görevden Alındı

TAŞKENT, 17 Ocak (Xinhua) -- Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin enerji sektörünü kış mevsimine hazırlamakta başarısız oldukları gerekçesiyle çeşitli hükümet yetkililerini görevden aldı.

Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Taşkent Belediye Başkanı Cihangir Artıkhocayev'in yanı sıra enerji bakan yardımcısı ve bir termik santral şirketinin başkanı görevlerinden alındı.

Açıklamada devlete ait Uzbekneftegaz, Uztransgaz ve Bölgesel Elektrik Şebekeleri şirketlerinin başkanlarının, üç aylık bir denetim süreciyle başkan vekili seviyesine indirildiği belirtildi.

Yaklaşık 35 milyonluk nüfusa sahip bu Orta Asya ülkesi, meteoroloji yetkililerinin bildirdiğine göre 10 Ocak'tan bu yana olağandışı şekilde aniden bastıran soğuklarla boğuşuyor.