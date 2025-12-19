Haberler

Kars, Ardahan ve Erzurum'da sulak alanları buz kapladı

Kars, Ardahan ve Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklar, gündelik yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta sulak alanlar buzla kaplanırken, yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Ardahan'da da benzer soğuk hava koşulları gözlemlendi.

Kars, Ardahan ve Erzurum'da etkili olan dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye düştüğü Kars'ta, soğuk havanın etkisiyle sulak alanları buz kapladı, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada yiyecek arayan tilkiler görüntülendi.

Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuk havanın etkisiyle iş yeri ve araç camları buz tuttu, sulak alanlar dondu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları doğada görüntülendi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Ardahan'da da dere ve göletler buz tuttu, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 9 dereceyi gösterdiği Erzurum'da ise soğuk hava yüzünden park halindeki bazı araçların camları buz tuttu.

Kentteki bazı şadırvanlarda da buz sarkıtları oluştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
