Dondurucu Soğuklar Doğu Anadolu'yu Etkisi Altına Aldı

Erzurum, Tunceli, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta dondurucu soğukların etkisiyle ağaçlar kırağıyla, dereler ve şelaleler buzla kaplandı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 20,5 dereceyi gösterdiği Erzurum'da park halindeki araçların ve durakların camları buz tuttu.

Cami bahçelerindeki şadırvanların buzla kaplandığı kentte, çatılarda da buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar araçlarını halı ve branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Tunceli

Tunceli'de hava sıcaklığı gece sıfırın altında 4 derece ölçüldü.

Kenti kaplayan yoğun sis nedeniyle sürücüler bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Munzur ve Pülümür vadilerindeki ağaçlarda kırağı oluştu, dereler ile şelaleler buz tuttu.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 21 derece ölçüldüğü kentte, soğuklar nedeniyle yol ve kaldırımlar ile iş yerlerinin camları buz tuttu.

Soğuklar, Göle ilçesinde de buzlanmaya neden oldu.

Ağrı

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Ağrı'da dondurucu soğukların etkisi sürüyor.

Nehir ve derelerin buz tuttuğu şehirde, araçların camları dondu.

Sisin de etkili olduğu kentte kırağıyla kaplanan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar soğuklardan korumak için araçlarının üstüne battaniye örttü.

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12,7 dereceye düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, bitkileri kırağı kapladı, camlar buz tuttu.

Bazı vatandaşlar araçlarını kilim ve battaniyeyle soğuktan korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Furkan Turut, "Sarıkamış'ta Sibirya soğukları devam ediyor. Sabah arabalarımızı zor çalıştırıyoruz, buz tutan camları temizliyoruz." dedi.