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Dondurucu Soğuklar Doğu Anadolu'yu Etkisi Altına Aldı

Dondurucu Soğuklar Doğu Anadolu'yu Etkisi Altına Aldı
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Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Sıfırın altındaki sıcaklıklar nedeniyle birçok bölgede buzlanma ve kırağı oluştu, vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı.

Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 19 derece ölçüldüğü Erzurum'da, cami bahçelerindeki şadırvanlar buzla kaplandı.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, araçların camları buz tuttu, binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.

Vatandaşlarla araç sürücüleri, kar ve buzla kaplı kaldırım ile yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Termometrelerin gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdiği Kars'ta ise bazı göletler dondu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bazı vatandaşlar araçlarının üzerine yorgan, branda ve battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

Tunceli

Tunceli'de ise soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu, bazı cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Dere ve göletlerin de kısmen buzla kaplandığı kentte, ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar da araçlarını branda ve battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Ağrı

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Kentte etkili olan soğuklar nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örttü.

Murat Nehri'nden buz kütlelerinin aktığı kentte, ev ve iş yeri camları da buz tuttu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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