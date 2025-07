Dondurmacı Mahmut, Köylere Mutluluk Taşıyor

Kastamonu'da köy köy dolaşan seyyar dondurmacı Mahmut Akkaya, dondurmanın yanı sıra gittiği her yere mutluluk da taşıyor.

İki yıl önce aracıyla dondurma satmaya başlayan Akkaya, bir firmadan aldığı dondurmayı kent merkezinden uzaktaki köylere götürüp satıyor.

Köy girişinde artık herkesin aşina olduğu "Dondurmacı geldi" anonsunu yapan Akkaya'nın aracı, kısa sürede çocuğundan yaşlısına köy halkıyla çevriliyor.

Köy meydanında dondurma alma fırsatı bulamayanlar, aracı yoldan geçerken durdurup dondurma alıyor.

Sıcak yaz günlerinde her zaman şehre inemedikleri için dondurma alamayan köy sakinleri, Akkaya'nın götürdüğü dondurma ile hem serinliyor hem de keyifli anlar yaşıyor.

Akkaya, AA muhabirine, işini çok sevdiğini söyledi.

Bu işi 8 yıldır yaptığını belirten Akkaya, "2 yıldır da köylere gidiyorum. Daha önce dükkanda çalışıyordum ama köylere gidip çocukları mutlu etmek daha çok hoşuma gidiyor. Köylerde bakkal olmadığı için biz gidince dondurma alıyorlar." dedi.

Her hafta aynı gün aynı köye gittiğini belirten Akkaya, "Bir güzergahım oluyor. Her köye haftada bir gün gidiyorum. Gittiğim köylerde çocuklar mutlu oluyor. Köye her girdiğimizde çocuklar koşarak geliyor. 'Abi hoşgeldin' diyerek dondurma istiyorlar. Bu iş bizim mesleğimiz ama çocukları mutlu etmekten biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Gencinden yaşlısına herkes memnun

Kavak köyünde yaşayan 10 yaşındaki Yiğit Hançeroğlu ise sürekli şehre gidemediklerini belirterek, "Dondurmacı abi her hafta geliyor, dondurmalarını çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

11 yaşındaki Hasan Mert de yazları camide Kur'an kursuna gittiklerini anlatarak, "Her hafta dondurmacı geliyor, onu bekliyoruz, o geldiğinde çok mutlu oluyoruz. Dondurmacı abi geldiğinde dondurma yediğimizde sanki köye mutluluk geliyor." dedi.

14 yaşındaki Hazal Hastaoğlu da her zaman şehre gitme imkanları olmadığını dile getirerek, "Dondurmacı geldiğinde köyümüzde büyüğünden küçüğüne herkes çok mutlu oluyor, herkes alıyor." diye konuştu.

Damla köyü sakinlerinden 69 yaşındaki Ahmet Kuşkuzoğlu da bugünlerde hava sıcaklıklarının yüksek olduğunu vurgulayarak, "Dondurmacı geliyor, köye girerken seslenmeye başlıyor. Biz de evden çıkıp dondurma alıyoruz." ifadesini kullandı.

75 yaşındaki Saliha Yılmaz ise bazen komşularının kendisine, bazen de kendisinin komşularına dondurma aldığını söyledi.