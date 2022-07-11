Dondurma yerken köpek saldıran çocuk yaralandı MUĞLA'da, sokakta dondurma yiyen Kadir Çakmak'a (12), sahipli köpek saldırdı. MUĞLA'da, sokakta dondurma yiyen Kadir Çakmak'a (12), sahipli köpek saldırdı. Sağ kolundan yaralanan çocuk, tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 12.30 sıralarında Müştakbey Mahallesi Pirinçler Sokak'ta meydana geldi. Sokakta dondurma yiyerek yürüyen Kadir Çakmak'a, geçtiği evin önündeki Golden Retriever cinsi köpek saldırdı. Çocuğun sesi üzerine mahalle halkı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Köpeğin ısırması sonucu sağ kolundan yaralanan ve sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, köpek ise sahibi tarafından eve alındı. Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel Muğla Güncel Haberler

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