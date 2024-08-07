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Dondurma Tüketiminde Gıda Güvenliği Uyarısı

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TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dondurma tüketiminde gıda güvenliği risklerine dikkat çekti. Pastörizasyon eksiklikleri ve hijyen kurallarına uyulmaması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.

(ANKARA) - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşları dondurma alırken ve tüketirken gıda güvenliği risklerine karşı uyarıda bulundu.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, hava sıcaklıkları arttıkça dondurma, yenilebilir buz, sorbe ve gelato tüketimine yönelik uyarılar için yazılı açıklamada yaptı.

Pastörize edilmemiş veya pastörizasyonu yeterli olmayan süt, süt ürünleri ve yumurta kullanımına dikkat çekilen açıklamada, dondurma içerisinde pastörizasyon sürecindeki eksiklikler sebebiyle bakterilerin bulaşmasına ve ciddi bir gıda zehirlenmesinin meydana gelebileceği kaydedildi.

Dondurma üretiminde personel ve tesis hijyenine uyulmaması durumunda ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtilen açıklamada, Türkiye'de 400'ün üzerinde kayıtlı dondurma üreticisini olduğu, dondurma üretiminde kullanılan katkı maddelerinin ve diğer kimyasallarının da ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtildi.

"Saklama koşullarında gıda güvenliği kuralları ihlal edilmektedir"

Ekonomik açıdan soğutucu dolapların fişlerinin çekilmemesinin önemli olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durum ve düşen kar marjıyla birlikte özellikle dondurmaların depolama ve saklama koşullarında gıda güvenliği kuralları ihlal edilmektedir. Hem açık hem de paketli dondurmalar yetersiz soğutma sebebiyle mikroorganizmaların üremesi için uygun bir zemine dönüşmektedir. Bu nedenle yetersiz soğutulduğu belli olan, soğuk zincir kırıldığı için üzeri buz tutan dondurmaların tüketilmemesi önem taşımaktadır.

Açıkta satılan dondurmalarda her bir dondurma için ayrı bir dondurma kepçesi kullanılmalı, kullanımdan sonra sıcak suyla yıkanmalı ve sonrasında gıdayla temas eden yüzeyler için kullanılan solüsyonlarda bekletilmelidir. Dondurmayı servis eden personel maske, bone, kolluk ve eldiven kullanmalı, her servisten sonra eldivenlerini değiştirmelidir. Dondurma kaşıklarının girdiği su kabı metal olmalı ve her 15 dakikada bir temizlenmeli, içerisindeki daldırma solüsyonu yenilenmelidir. Su kabının içerisinde sünger gibi malzemeler bulunmamalı, böyle malzemelerle hijyen sağlanmaya çalışılmamalıdır. Dondurma satın alırken paketliyse etiketini okumanız, ambalajını kontrol etmeniz, dondurmanızı aldığınız dolabın sıcaklığına dikkat etmeniz, seyyar satılıyorsa personel ve ekipman hijyenine dikkat etmeniz, üretim süreci, hammadde ve işletmenin gıda güvenliği politikaları hakkında bilgi edinmeniz sağlığınız için yararlı olacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel

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