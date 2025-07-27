Dondurma İle İlgili Tartışma Kanlı Bitti: Market Sahibi Palayla Saldırıya Uğradı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddeden market sahibine palayla saldıran A.İ. tutuklandı. Olayda market sahibi R.B. ise vantilatörle karşılık verdi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde eriyen dondurmasını değiştirmeyi reddettiği iddiasıyla market sahibine palayla saldıran zanlı tutuklandı.
Erenköy Mahallesi Yamantürk Sokak'taki bir markete gelen A.İ. aldığı dondurmayı eridiği gerekçesiyle değiştirmek istedi.
Market sahibinin dondurmayı değiştirmemesi üzerine A.İ. palayla kasa arkasındaki R.B'ye (60) saldırmaya başladı.
R.B. ise A.İ'ye yanında bulunan vantilatörle karşılık verdi.
Polis tarafından gözaltına alınan A.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin palayla market sahibine saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel