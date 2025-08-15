Dondurma Hırsızlığı Kameralara Yansıdı: 3 Şüpheli Yakalandı

Dondurma Hırsızlığı Kameralara Yansıdı: 3 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde, market önündeki dolabın kilidini kırarak dondurma çalan 3 kişi güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde, market önündeki dolabın kilidini kırarak dondurma çalan ve güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüpheli yakalandı.

Olay, 11 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında, Emek Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Markete yaklaşan 3 kişi, önündeki dolabın kilidini kırıp içindeki dondurmalardan aldı. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah iş yerini açan Şemsettin Bulut, hırsızlığı fark edip polise ihbarda bulundu. İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden şüphelileri tespit etti. Adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı

Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltına alındı

İBB soruşturmasında savcıyı şehit eden teröristin kuzeni de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.