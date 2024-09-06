Dondurma Dükkanından 1 Milyon TL Değerinde Altın, Döviz ve Para Çalındı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde dondurma satışı yapılan dükkandan 1 milyon TL değerinde altın, döviz ve para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan G.S. tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 Eylül günü İzmit'te dondurma satışı yapılan bir iş yerinden 1 milyon TL değerinde döviz, altın ve para çalındığı ihbarı çalışma başlattı. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisinin G.S. isimli kadın olduğu belirlendi. G.S. polis tarafından dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. G.S.'nin iş yerinden çaldığı altın, döviz ve para da ele geçirildi.