Dondurma Çalan 3 Şahıs Güvenlik Kamerasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde, market önündeki dondurma dolabının kilidini kırarak dondurma çalan 3 kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Market sahibi, gençlerin çalışmaları gerekirken hırsızlık yapmasının üzücü olduğunu belirtti.

BATMAN'ın Sason ilçesinde, market önündeki dondurma dolabının kilidini kırarak dondurma çalan 3 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Emek Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete yaklaşan 3 kişi, önünde bulunan dondurma dolabının kilidini kırarak içindeki dondurmalardan aldı. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KEŞKE İSTESELERDİ VERİRDİM'

Şüpheliler hakkında şikayetçi olan Market sahibi Şemsettin Bulut, "Sabah dolabı açtığımda, açık olduğunu gördüm. Kilitliydi dolap. 3 kişi yukarıdan aşağıya doğru gelmiş, iki kişi kaldırmış, biri de kolunu aşağıya sokup ve aldıkları dondurmaları yemişler. Keşke isteselerdi ben verirdim, sıkıntı değildi ama sıkıntı olan 18-20 yaşındaki gençlerin çalışmaları gerekirken hırsızlık yapmalarıdır. Burada çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını temin etme peşindeyiz" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN- Sayım ÖZMEN/ SASON (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı

Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li belediyeler mesajı! Ezber bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump, Washington'da 'Kamu güvenliği acil durumu' ilan etti

Trump başkentte acil durum ilan etti: Gerekirse ordu göndereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.