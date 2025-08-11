Dondurma Çalan 3 Şahıs Güvenlik Kamerasında

BATMAN'ın Sason ilçesinde, market önündeki dondurma dolabının kilidini kırarak dondurma çalan 3 kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Emek Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Markete yaklaşan 3 kişi, önünde bulunan dondurma dolabının kilidini kırarak içindeki dondurmalardan aldı. Hırsızlık anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

'KEŞKE İSTESELERDİ VERİRDİM'

Şüpheliler hakkında şikayetçi olan Market sahibi Şemsettin Bulut, "Sabah dolabı açtığımda, açık olduğunu gördüm. Kilitliydi dolap. 3 kişi yukarıdan aşağıya doğru gelmiş, iki kişi kaldırmış, biri de kolunu aşağıya sokup ve aldıkları dondurmaları yemişler. Keşke isteselerdi ben verirdim, sıkıntı değildi ama sıkıntı olan 18-20 yaşındaki gençlerin çalışmaları gerekirken hırsızlık yapmalarıdır. Burada çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını temin etme peşindeyiz" dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN- Sayım ÖZMEN/ SASON (Batman),