'DONDURMA ALACAĞIM' DEYİP EVDEN ÇIKAN GİZEMNUR'DAN HABER ALINAMIYOR

ZONGULDAK'ta, 18 Ağustos'ta annesi Selma Aygün'e 'Dondurma alacağım' diyerek evden çıkan Gizemnur Aygün'den (16) bir daha haber alınamadı. Kızının hayatından endişe eden Selma Aygün, Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum. Benim kızım herkese inanır. Kızımın bulunmasını istiyorum dedi.

Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak'ta ailesi ile birlikte yaşayan Gizemnur Aygün, önceki gün akşam saatlerinde annesi Selma Aygün'e, 'Dondurma alacağım' diyerek evden ayrıldı. Gizemnur Aygün eve dönmeyince annesi ve babası Erdal Aygün kızlarını aramaya başladı. Komşular, genç kızın koşarak gittiğini gördüklerini söyledi. Aile, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Ekipler, Gizemnur Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı.

Kızının dönmesini isteyen Selma Aygün, Gizemnur 19.00 gibi 'bakkala, dondurma almaya çıkıyorum' diyerek gitti ama bir daha geri dönmedi. Daha önce de Bartın'da yaşarken kaçmıştı bir defa. 40 gün sosyal hizmetlerde kalmıştı. Üzgünüm, bulunmasını istiyorum. Nerede olabileceği hakkında hiçbir bilgim yok. Başına kötü bir iş gelmesinden korkuyorum. Benim kızım herkese inanıp güvenir. Kimse hakkında kötü düşünmez. Psikolojik tedavi görüyor, ilaç kullanıyor. Bir şey dediğim zaman intihar edeceğini söylüyordu dedi. Erdal Aygün ise kızının geri gelmesini ve ona bir kez daha sarılmak istediğini söyledi. (DHA)