Donanmanın 2. büyük gemisi olacak "DERYA"nın inşası tüm hızıyla devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Derya gemisinin inşaa çalışmalarını incelemesi ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2. büyük gemisi olacak Denizde İkmal Muharebe Destek Gemi DERYA'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Derya gemisinin inşaa çalışmalarını incelemesi ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2. büyük gemisi olacak Denizde İkmal Muharebe Destek Gemi DERYA'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Donanmamızın 2. Büyük Gemisi olacak Denizde İkmal Muharebe Destek Gemimiz DERYA'nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. DERYA'nın Cumhuriyetimizin 100. Yılında envantere girebilmesi için var gücümüzle çalışıyor, 2023'e sağlam adımlarla ilerliyoruz." açıklamasını yaptı. AA / Güncel Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İsmail Demir Güncel Haberler

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