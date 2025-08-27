Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu Kosova'da Konser Verecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kosova'da konser vereceğini duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, konser programı yer aldı.

Buna göre, Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu, 29 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da Mamuşa Meydanı'nda, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Zahir Pajaziti Meydanı'nda ve 31 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da Şadırvan Meydanı'nda konser verecek.