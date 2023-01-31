Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu Güncel Haberler Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu Sivas'ın Zara ilçesinden bulunan Kızılçan gölü donunca ortaya tabloyu andıran görüntüler çıktıSİVAS Sivas'ın Zara ilçesinden bulunan Kızılçan gölü donunca ortaya tabloyu andıran görüntüler çıktı. Donan gölde kartpostallık görüntüler oluştu Sivas'ın Zara ilçesinden bulunan Kızılçan gölü donunca ortaya tabloyu andıran görüntüler çıktı SİVAS Sivas'ın Zara ilçesinden bulunan Kızılçan gölü donunca ortaya tabloyu andıran görüntüler çıktı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Sivas'ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin sıfırın altında 5 dereceyi göstermesiyle Zara ilçesi Canova köyünde bulunan Kızılçan Gölü'nün yüzeyi tamamen dondu. Gölün donmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Güneşle birlikte donan göl üzerinde oluşan gölge adeta bir resim tablosunu andırdı. Donan göl drone ile havadan da görüntülendi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Sivas Güncel Haberler

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