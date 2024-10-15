Donald Trump Jr. Türkiye'ye Geliyor: Fırsatlar Kapıda

TÜRK iş insanı Can Uzunhekim, Donald Trump Jr.'den kasım ayındaki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimlerinden sonra Türkiye'ye gelmek üzere söz aldığını söyledi. Trump Jr.'ın Türkiye'deki inşaat ve turizm sektörlerinde yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediğini söyleyen Uzunhekim,"Trump Jr. ülkemizin potansiyelinin farkında olduğunu ifade etti. Türkiye ziyaretinde çeşitli projelerde iş birliği hakkında bazı konuları daha detaylı masaya yatıracağız. Bu durum, Türk iş insanları için büyük bir fırsat sunacak" dedi.

Uzunhekim, Trump Jr. ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yaptığı özel sohbetin detaylarını paylaştı. Trump'ın sık sık ziyaret ettiği Türkiye'ye olan hayranlığını vurguladığını ve Türkiye'yi yakından tanıdığını belirten Uzunhekim, "Donald Trump Jr. ile yaptığımız özel görüşmede ABD seçimlerinden sonra, 2025 yılı başında Türkiye ziyareti ile ilgili sözleştik" diye konuştu.

'ÜLKEMİZE DAVET ETTİM'

Vanguard Trading Yönetim Kurulu Başkanı Can Uzunhekim ABD başkan adayı Donald Trump ile aynı adı taşıyan büyük oğlu Donald Trump Jr. ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir araya geldi. 'Trump Business Vision' adı verilen Trump şirketler topluluğunun Avrupa ve Balkanlardaki yatırım planlarının konuşulduğu organizasyonda Türk iş insanı Uzunhekim "Yemekte Trump ile özel olarak sohbet etme imkanı bulduk. Orada bulunan tek Türk olarak, Türkiye ile ilgili düşüncelerini sorduğumda bana ülkemizi yakından tanıdığını, defalarca ziyaret ettiğini ve tekrar gelmek istediğini söylediğinde ben de kendisini ülkemize davet ettim. Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinden sonra 2025 yılı başlarında uygun olduğunu belirtti. Bununla ilgili çalışmalara başladık, yılbaşına doğru tarihi netleştireceğiz" diye konuştu.

'TÜRK İŞ İNSANLARI İÇİN BÜYÜK FIRSAT SUNACAK'

Yemekte Türkiye'de yatırımlar ve inşaat projelerinden de bahsedildiğini belirten Uzunhekim "Trump Jr. ülkemizin potansiyelinin farkında olduğunu, özellikle Türkiye'deki inşaat ve turizm sektörlerinde yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediğini ifade etti. Türkiye ziyaretinde çeşitli projelerde iş birliği hakkında bazı konuları daha detaylı masaya yatıracağız. Bu durum, Türk iş insanları için büyük bir fırsat sunarken, uluslararası yatırımcılar açısından ülkemizin cazibesini arttıracağı düşüncesindeyim, Trump şirketler grubu dünya çapında iyi bir referans" ifadelerini kullandı.