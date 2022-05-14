Donald Trump'ın medya şirketi, Netflix için rakip platform geliştirmeye başladı! - Haberler

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın medya şirketi, Netflix için rakip olacak bir platform geliştirmeye başladığını duyurdu. Medya şirketi daha önce de Twitter için alternatif olacak Truth Social adlı sosyal medya platformunu geliştirmişti. Fakat Donald Trump, burada önceden Twitter'da olduğu kadar aktif yer almadı. Şimdi ortaya çıkan bilgilere göre eski ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformunda yer almak yerine içeriklerde yer almak istiyor. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

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Netflix ve Disney Plus için rakip olacak video akış programı, adını geliştirildiği gruptan alacak. Yani yeni karşımıza çıkacak video akış platformunun adı, TMGT+ olacak. Trump Medya ve Teknoloji Grubu, yeni geliştirdikleri hizmet için şimdiden İçerik Geliştirme Yöneticisi ve İçerik Satın Alma Uzmanı aramaya bile başladı.

Firma; İçerik Geliştirme Yöneticisi için orijinal yazılmamış içerikler, mini diziler görevleri talep ettiğini açıkladı. İçerik satın Alma Uzmanı için de içerik lisanslama ve edinme görevleri istediğini belirtti. Trump Medya ve Teknoloji Grubu, iş ilanında ek olarak şu açıklamayı da yaptı:

"Bu, yeni ve heyecan verici bir SVOD platformuna damgasını vuracak biri için heyecan verici bir fırsat."

Forbes'in haberine göre Trump, Truth Social'da halka açık bir şekilde paylaşım yapmak yerine sorumlu olduğu şirket olan TMTG'de insanların gözü önünde yer almak istiyor. Ayrıca ek olarak Netflix 'in kendinden önceki ABD Başkanı Barack Obama ile çeşitli projeler yapmasının Donald Trump 'ı memnun etmediği tahmin ediliyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Donald Trump'ın video akış platformu, ilgi görecek m ive Netflix ile rekabet edilecek mi? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.

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