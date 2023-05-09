Donald Trump'ın eşi Melanie Trump, 2024 ABD Başkanlık seçimleri için eşine destek verdi

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için eşinin adaylığını desteklediğini belirtti.

Melania Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, Beyaz Saray'daki ikinci dönemde eşi ile çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Melania Trump, eşi için "O, benim desteğime sahip. Gelecek için umudu yeniden canlandırmayı, Amerika'yı sevgi ve güçle yönetmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Eşinin ilk dönem yönetiminde muazzam bir başarı elde ettiğini belirten Melania Trump, ikinci dönemde de Trump'ın ülkeyi bir kez daha izzete ve refaha götürebileceğini savundu.

Trump, Cumhuriyetçi adaylar arasında popülerlikte ilk sırada

2016-2020 döneminde ABD Başkanlığı yaptıktan sonra ikinci dönem için yarışı Demokrat Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, Kasım 2022'de yaptığı açıklamada, 2024 Başkanlık Seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den tekrar aday olduğunu duyurmuştu.

Ülkedeki siyasi gözlemcilere ve parti içi anketlere göre, Trump, Cumhuriyetçi adaylar arasında popülerlikte ilk sıradaki yerini koruyor.