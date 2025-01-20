Donald Trump İkinci Dönemine Resmi Olarak Başladı
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılarak ikinci dönemine yemin ederek adım attı. Trump, St. John's Kilisesi'ndeki geleneksel ayinle göreve başladı.
(ANKARA) - ABD'de ikinci Trump dönemi resmen başladı. 5 Kasım 2024'te gerçekleşen başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılarak ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump, ikinci görev dönemine yemin ederek adım attı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden seçilen başkanı Donald Trump, 2'nci başkanlık dönemine St. John's Kilisesi'ndeki geleneksel ayinle başladı.Trump, açılış konuşmaların ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin ederek görevine resmen başladı. Trump'un yemini sonrası topçu atışları yapıldı.