Donald Trump: Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Ağırlayacağım

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu. Trump, Erdoğan ile aralarındaki olumlu ilişkilere dikkati çekerek, görüşmede büyük çaplı Boeing uçak alımları, önemli bir F-16 anlaşması ve F-35 müzakerelerinin ele alınacağını belirtti. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum!" ifadelerini kullandı.