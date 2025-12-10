Donald Trump: "Erdoğan Benim Dostum, NATO Üyeleri Onu Benim Aramamı İstiyorlar"

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir mülakatta, NATO ittifakının işleyişi ve Rusya-Ukrayna Savaşı üzerine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Başkan Trump, "NATO müttefiklerinin Türkiye ile ilişkilerde zorlandığını" belirterek, "kriz anlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyalog kurmak için bizzat devreye girdiğini" açıkladı.

Donald Trump, Amerikan Politico dergisine verdiği bir mülakatta, NATO'nun iç dinamiklerine değinerek, ittifak üyesi bazı ülkelerle çalışmanın zorluklarına dikkati çekti.

"NATO'da olmaması gereken ülkeler var mı?" sorusuna yanıt veren ABD Başkanı, zorlu müttefiklerin varlığını kabul etmekle birlikte, bu ülkelerin ittifak içinde kalmasının stratejik önemini vurguladı.

Türkiye'yi örnek gösteren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan şahsi diyaloğunun önemine işaret eden Donald Trump, "Erdoğan benim dostumdur. Ancak NATO üyeleri onunla bir sorun yaşadıklarında, kendisiyle doğrudan konuşamadıkları için beni aramamı istiyorlar. Erdoğan müzakeresi zor ve çetin bir lider" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin güçlü bir orduya ve devlet yapısına sahip olduğunun altını çizen Trump, "Onunla başa çıkmakta zorlanıyorlar. Ben devreye girdiğimde ise sorunları süratle çözüme kavuşturuyoruz. İkimiz arasındaki diyalog çok hızlı sonuç veriyor" dedi. Ayrıca, Türkiye'de tutuklu bulunan bazı isimlerin serbest bırakılması için Erdoğan ile görüştüğünü ve bu talebinin karşılık bulduğunu belirtti.

"Ben olmasaydım sonuçlar çok daha yıkıcı olurdu"

Röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na da yer ayıran Trump, mevcut durumu "Avrupa için yönetilemeyen büyük bir kriz" olarak nitelendirdi. Barış müzakerelerinde Rusya'nın, "coğrafi büyüklüğü ve askeri kapasitesi nedeniyle Ukrayna'ya kıyasla tartışmasız daha güçlü bir pozisyonda olduğunu" belirten Başkan Trump, kendisinin "yönetimde olmadığı bir senaryoda bu sürecin bir dünya savaşına evrilebileceğini" iddia ederek, "Şu anki tablo bile oldukça vahim, ancak benim müdahalem olmasaydı sonuçlar çok daha yıkıcı olurdu" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki kişisel husumetin, barış anlaşmasına varılmasını zorlaştıran temel faktörlerden biri olduğunu öne sürdü.

"Avrupa kriz yönetiminde zayıf"

Trump, Avrupa ülkelerinin savaş karşısındaki tutumunu ve göçmen politikalarını sert dille eleştirdi. Avrupa'nın "siyaseten doğrucu davranmaya çalışırken stratejik hatalar yaptığını" belirten Trump, kıta liderlerini zayıf bulduğunu söyledi.

Avrupa'nın Ukrayna'yı "sonuna kadar savaşmaya" teşvik ederken barışı tesis edemediğini belirten Trump, "Bence ne yapacaklarını bilmiyorlar. Avrupa, kriz yönetimi konusunda yetersiz kalıyor ve zayıf bir görüntü çiziyor" dedi.