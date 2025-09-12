Donald Trump, Charlie Kirk cinayeti şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesine ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını, şüphelinin babası tarafından yetkililere teslim edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox Tv'nin 'Fox & Friends' programında canlı yayında yaptığı açıklamada, yayına girmeden hemen önce Charlie Kirk cinayetine ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını öğrendiğini belirtti. Trump, Kirk'ün katilinin "üyük bir kesinlikle gözaltında olduğunu söyleyebilirim... Onu karakola götürdüler ve şu anda orada" dedi. Trump, bir din adamının şüpheliyi tanıyarak babasına haber verdiğini, babasının da oğlunu polis merkezine götürdüğünü ifade etti.

Kirk'in bu hafta Utah Valley Üniversitesi'nde binlerce kişinin önünde konuşma yaptığı sırada tek kurşunla vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan üç günlük soruşturmada, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ilk açıklamaları tepki toplamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, suikast günü sosyal medyada bir şüphelinin yakalandığını duyurmuş, ancak o kişi saatler sonra serbest bırakılmıştı. Yetkililer, daha sonra 100 bin dolara kadar ödül vaat etmiş, şüpheliye ait olduğu düşünülen bir av tüfeği, ayak izi ve avuç içi izi elde edildiğini açıklamıştı.

Utah Valisi Spencer Cox, "Düşmanlarımız şiddet istiyor" diyerek kamuoyuna çağrı yapmış, yakalanması halinde idam cezası talep edeceklerini söylemişti.

Trump'a yakın bir isim olan Kirk'ün öldürülmesi ABD'de siyasi şiddet endişelerini yeniden gündeme getirdi. Siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden liderler saldırıyı kınadı. Kirk'ün naaşı dün akşam, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın eşliğinde, Arizona'ya başkanlık uçağı Air Force Two ile götürüldü.