"Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" konseri yarın AKM'de - Haberler

"Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" konseri yarın AKM'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz? İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında " Don Giovanni'yi Nasıl Bilirdiniz?" konseri verecek. Opera literatürünün başyapıtları arasında yer alan Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği Don Giovanni Operası'ndan kesitlerin sunulacağı anlatımlı konser, yarın 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı Suat Arıkan'ın eser ve karakterlerin analizlerini aktaracağı konserde, Caner Akgün, Işık Belen, Hale Soner Kekeç, Barbora Hitay, Ufuk Toker, Bezmi Hazal Ekşi, Emre Güngör, Göktuğ Alpaşar sahne alacak. Fügen Yiğitgil'in piyanosuyla sanatçılara eşlik edeceği etkinlikte, İDOB korosunu şef Volkan Akkoç yönetecek. AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel Don Giovanni İstanbul AKM Güncel Haberler

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