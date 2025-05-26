Don Felaketi Sivas'ta Kayısı Üreticilerini Vurdu

Don sonrası 15 bin ağaç tek bir kayısı vermedi

SİVAS - Türkiye'de kayısı üretimi sıralamasında ilk 10'da bulunan Sivas'ta geçtiğimiz ay yaşanan don sonrası kayısı ağaçlarındaki çiçekler döküldü. Gürün ilçesinde de 15 bin ağaçta tek bir meyve çağlası bile bulunamadı.

Türkiye'de kayısı üretiminde önemli bir yer tutan Gürün ilçesinde, soğuk hava üreticiyi olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en geç kayısısının yetiştiği ilçede, nisan ayı içerisinde etkili olan soğuk hava sonrası don yaşandı. Yaklaşık 15 bin ağacın bulunduğu Tepecik köyünde ağaçlardaki tüm çiçekler döküldü. Ağustosta planlanan hasat öncesi ağaçlarda tek bir kayısı çağlası oluşmadığı iddia edildi. Dondan etkilenen yaşlı ağaçları kesen üreticiler, zararın 2 yıla yayılacağını söyledi.

"55 yaşındayım böyle afet görmedim"

Tepecik köyünde çiftçilik yapan Hacıali Ayçiçek, "Maddi ve manevi olarak zararımız oldu. Gördüğünüz gibi bir tane ilaç namına kayısı olmadı. Ben 55 yaşındayım böyle afet görmedim. Yaklaşık 1 ay önce don oldu. Ağaçlarımızdaki çiçekler tomurcuk iken bu olay oldu. Doğal bir afettir, yapacak bir şey yok. Her yıl ortalama 2 bin, 2 bin 500 ton kayısımız oluyordu. 15 bin kök kayısımız var. Bu zarar 2 yılı kapsar. Arkamdaki alanda bulunan ağaçlar 15-16 yaşlarındaydı. Yaşlı ağaçlarımız yeşermedi ve kesmek zorunda kaldık. Ziraat mühendisleri önümüzdeki yıl meyve olmayacağını söylüyor" dedi.