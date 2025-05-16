Don Afeti Sonrası Çiftçiler Narenciye Ağaçlarını Kesmeye Başladı

Çiftçiler yeniden üretebilmek için don afetinde kuruyan narenciye ağaçlarını kesmeye başladılar

HATAY - Hatay'da Şubat ayında etkili olan don afetinde zarar gören ve kuruyan narenciye ağaçları, yerlerine yenileri dikilmesi için çiftçiler tarafından kesildi.

Hatay'da ani hava değişimleri kış aylarında meyve bahçelerini ve seraları olumsuz etkilemişti. Türkiye'nin narenciye üretim merkezlerinden olan Erzin ilçesinde çiftçi Abbas Demir, Şubat ayında yaşanan don afetinde kuruyan narenciye ağaçlarını yeşertemeyince kesmeye başladı. Çiftçi Demir, yeni diktiği narenciye ağaçlarını 5 yıl içerisinde meyve verir hale getirerek örütmeyi devam etmek istiyor.

Narenciye üreticisi Abbas Demir, bahçelerinin don afetinden olumsuz etkilendiğini belirterek "21 Şubat - 25 Şubat arasında yaşanan don afetinden dolayı bahçelerimiz zarar gördü. Ağaçlarımız bir türlü toparlayamadı, filizlenemedi. Ekmeğimize, can yoldaşlarımıza iyi de baktık ama bir türlü yeşermediler. Olmayınca kesmek zorunda kaldık, çiftçinin hali perişan. Yılmayacağız, usanmayacağız ve yine ağaç dikerek üreteceğiz. Üretmeyen bir toplum açlığa mahkümdur biz üretmeye devam edeceğiz. Kimsenin kaygısı ve şüphesi olmasın" dedi.