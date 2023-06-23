Üye Girişi
Haberler

Domuza çarpan araç takla attı

Güncel Haberler

Ağrı'da önüne çıkan domuza çarpan araç takla attı, domuz telef oldu. Sürücünün sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Domuza çarpan araç takla attı

AĞRI - Ağrı'da önüne çıkan domuza çarpan araç takla attı, domuz telef oldu.

Edinilen bilgilere göre Taşlıçay ilçesinden Ağrı'ya doğru seyir halinde olan araç sürücüsü, karanlıkta önüne önüne çıkan domuza çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla atarken domuz telef oldu. Sürücünün sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Tragger Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title