Ağrı'da önüne çıkan domuza çarpan araç takla attı, domuz telef oldu. Sürücünün sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Domuza çarpan araç takla attı

AĞRI - Ağrı'da önüne çıkan domuza çarpan araç takla attı, domuz telef oldu.

Edinilen bilgilere göre Taşlıçay ilçesinden Ağrı'ya doğru seyir halinde olan araç sürücüsü, karanlıkta önüne önüne çıkan domuza çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle takla atarken domuz telef oldu. Sürücünün sağlık durumumun iyi olduğu öğrenildi.