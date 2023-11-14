Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Kazdağları'nda bir boz ayının domuz yemesi anları fotokapana takıldı. Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik, ormanlık alana yerleştirdiği fotokapanda ayının domuz yediği anları fark etti.

Domuz yiyen boz ayı fotokapana takıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında bir boz ayının domuz yerken ki görüntüleri fotokapana takıldı.

Kazdağlarının Yenice bölgesindeki ormanlık alanda ayıların davranışlarını gözlemlemek isteyen Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik ormanlık alana fotokapanlar yerleştirdi. Bir hafta sonra fotokapanı kontrol eden Şevik, bir ayının domuz yediği anları fark etti. Görüntülerde ayının domuz yediği anlar fotokapana yansıdı.