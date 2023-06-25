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Domuz sürüsü tarladaki mahsulü ezip geçti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yavrularıyla gezen domuz sürüsü tarlalarda ekili mahsulü ezip geçti. Geçtiğimiz Perşembe günü Bismil'in Bakacak köyünde yavrularıyla gezen domuz sürüsü, pamuk tarlasına dalıp ekili mahsulü ezip geçti. O anlar, tarlada bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Domuz sürüsü tarladaki mahsulü ezip geçti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yavrularıyla gezen domuz sürüsü tarlalarda ekili mahsulü ezip geçti.

Geçtiğimiz Perşembe günü Bismil'in Bakacak köyünde yavrularıyla gezen domuz sürüsü, pamuk tarlasına dalıp ekili mahsulü ezip geçti. O anlar, tarlada bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Hüseyin İçli - Güncel

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