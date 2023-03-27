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Domuz sürüsü mahalleye indi

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Domuz sürüsü mahalleye indi Karabük'te, mahalleye inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Domuz sürüsü mahalleye indi

KARABÜK - Karabük'te, mahalleye inen domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi kanyon köprü mevkisinde 4 domuz caddede gezerken görüldü. Aracını durduran sürücü kısa süreli şaşkınlığının ardından cep telefonunun kamerasıyla domuz sürüsünü kayda aldı. Domuzlar, bir süre sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karabük Güncel Haberler

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