'Domotex Turkey Halı Fuarı' 14 Mayıs'ta Gaziantep'te kapılarını açıyor

GAZİANTEP (AA) - Uluslararası Halı ve Zemin Kaplama Fuarı "DOMOTEX Turkey", 14-17 Mayıs'ta Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası ve Deutsche Messe Hannover Fairs Türkiye Fuarcılık iş birliğiyle gerçekleştirilen fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, fuarı salgın nedeniyle iki yıldır düzenleyemediklerini hatırlattı.

Bu yıl yeni bir rekora hazırlandıklarını ifade eden Yıldırım, "Bilindiği üzere halı sektörünün modasını Gaziantep belirliyor. Bu anlamda Gaziantep halı sektörü için çok önemli bir fuar olarak gördüğümüz ve sektöre çok önemli katkı sağlayan fuara yeniden kavuşacağız. Her zaman olduğu gibi bu baharda halı sektörünün kalbi Gaziantep'te atacak diyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarda bu yıl ilk kez mevcut alanların haricinde bir de çadır kurularak ürünlerin sergileneceğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Almanya, Avusturya, Belçika ve Çin gibi sektörün önde ülkelerinin de aralarında bulunduğu 14 farklı ülkeden 48'i yabancı toplam 216 firmayla gerçekleşecek ve 4 gün sürecek fuarda 25 bin metrekare stant alanı olacak. Umut ediyorum ki dünyanın sayılı fuarlarından olan bu fuar, sektörümüz ve şehrimiz için çok önemli kazanımlar sağlayacak. Ben şimdiden bu organizasyondaki paydaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."