Dominik Cumhuriyeti'nde İş Yeri Patlamasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo yakınlarında bulunan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonucu 12 kişi öldü, 65 kişi yaralandı ve 55 kişi kayboldu. Patlamanın nedeni henüz belirsizken arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo yakınlarında bulunan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'nun yakınlarındaki San Crsitobal sehrinde bulunan bir iş yerinde dün patlama meydana geldi. Dominik Kızılhacı tarafından yapılan açıklamada patlama sonucu aralarında 4 aylık bebeğin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Ulusal sağlık Servisi ise patlamada ölenlerin vücudunun yüzde 90'ının yandığını açıkladı. Yaklaşık 65 kişinin yaralandığı patlamada 55 kişi kayboldu. En az 3 apartmanın yerle bir olurken, olay yerine 20 ambulans ve 14 itfaiye aracı sevk edildi. Patlamanın ardından yıkılan binaların enkazı altında kalanların olduğunu belirten yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor. Patlamanın neden yaşandığı belirsizliğini korurken bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de araçların kullanılamaz hale geldiği ve gökyüzünde dumanların yükseldiği görüldü.

Başkandan baş sağlığı

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek yardım ekiplerinin San Cristobal'deki yetkililer ile koordineli bir şekilde çalıştığını söyledi. - SANTO DOMINGO