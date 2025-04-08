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Dominik Cumhuriyeti'nde Eğlence Mekanının Çatısı Çöktü: 13 Ölü, 70 Yaralı

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Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'daki 'Jet Set' isimli eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi, 70'ten fazla kişi yaralandı. Olay, mekan doluyken gerçekleşti ve yerel yetkililer çalışmalarına devam ediyor.

SANTO Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bir eğlence mekanının çatısının çökmesi sonucu 13 kişinin öldüğü, 70'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, içeride müşteriler varken çöktü.

İlk belirlemelere göre, çatının çökmesinin ardından enkaz altında kalan 13 kişi hayatını kaybetti, 70'ten fazla kişi yaralandı.

Çatının neden çöktüğünün henüz bilinmediğini belirten yetkililer, kaza sırasında sahne alan şarkıcı Rubby Perez'in de yaralandığını kaydetti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için "canla başla çalıştığını" belirtti.

Abinader, "Jet Set gece kulübünde yaşanan trajediden derin üzüntü duyuyoruz. Kazayı meydana geldiği andan itibaren dakikası dakikasına takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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