Dominik Cumhuriyeti'nde 404 Haitili düzensiz göçmen yakalandı Güncel Haberler Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 404 Haitili düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde 404 Haitili düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi. Bölgesel basında çıkan habere göre, La Altagracia eyaletine bağlı Bavaro bölgesinde düzenlenen operasyonda 404 Haiti uyruklu göçmenin yakalandığı kaydedildi. Polis ve askerin ortak operasyonunda 26 kişi de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerden 26'sının kadın olduğu bilgisi paylaşıldı. Göçmenlerin, ülkelerine gönderilmek üzere San Cristobal eyaletindeki gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi. Mülteciler ve Geri Dönenler için Destek Grubunun (GARR) verilerine göre, yılbaşından bu yana 26 bin 916 Haitili sınır dışı edildi. Güncel Kaynak: AA / Sinan Doğan Dominik Cumhuriyeti Haiti Güncel Haberler

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