Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, silahlı saldırıda öldürüldü - Haberler

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, silahlı saldırıda öldürüldü Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bölge basınında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Mera'nın ofisinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Mera, daha sonra hayatını kaybetti. Haberde, saldırının ardından zanlının kaçtığı, bakanlık çalışanlarının binadan çıkarıldığı, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. AA / Sinan Doğan - Güncel Dominik Cumhuriyeti Güncel Haberler

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