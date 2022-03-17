SPOR Domenec Torrent: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Domenec Torrent: Oyuncularımla gurur duyuyorum

"Sonuçtan memnun değiliz, bir sonraki tura çıkmak istiyorduk ama kime karşı oynadığımızı görmekte fayda var"

"Düzenli oynayan oyunculara ihtiyacım vardı"

"Gomis topu korusun ve oradan pozisyon yaratalım düşüncesindeydik, ilk dakikalarda da bunu yaptık"

Berkan Kutlu: Detaylarla kaybettik

"Bu maçı böyle bir sonuçla kaybetmek çok zor"

"Biz Galatasaray'ız, ligi en iyi konumda bitirmeye çalışacağız"

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'lık ilk maçın rövanşında kendi sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda eden Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ve futbolculardan Berkan Kutlu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Güzel bir maç çıkardıklarını söyleyen Domenec Torrent, şöyle konuştu: "Bu seviyede Barcelona'ya karşı böyle bir oyun çıkartmak kolay değil, iki maç boyunca. Çok zor 2 mücadeleden çıktık. Dünyanın en iyi takımlarından birisi Barcelona. İlk yarıda iyi mücadele ettik. İkinci yarıda 10 kişi kaldığımız bir anda oyunun devam etmesi, bizim de bu sırada gol yememiz kötü oldu. Ama kurallar böyleyse buna göre oynayacaksınız, yapacak bir şey yok. Aldığımız netice bu oldu. Özellikle ikinci yarının son 15 dakikasında birçok fırsat yakaladık. Son bölümde 2 tane net pozisyon yakaladık. Ama Barcelona'yı tebrik etmek istiyorum, oyuncularımla da gurur duyduğumu söylemek istiyorum."

"BİR SONRAKİ TURA ÇIKMAK İSTİYORDUK AMA KİME KARŞI OYNADIĞIMIZI GÖRMEKTE FAYDA VAR"

Zorlu bir hafta geçirdiklerini belirten Torrent, "Bu hafta neler olduğunu herkes biliyor. Pazartesi günü maçımız vardı. Öncesinde İstanbul'a uçamadık, İzmir'e gittik. Barcelona'nın da pazar günü bir maçı vardı. Arada bir gün var. Ama tabii ki bu bizim için bir bahane olamaz. İkinci yarının başındaki o gol kopma noktası oldu. 10 kişi kaldığımız sırada böyle bir gol yemek bizim toparlamamızı zorlaştırdı. Barcelona normalde oynadığı bütün maçları domine eden bir takım, Barcelona'yı tanımayanlar olabilir. Biz tabii ki sonuçtan memnun değiliz, bir sonraki tura çıkmak istiyoruz. Ama gerçeği görmek ve kime karşı oynadığımızı görmekte de fayda var. Barcelona gibi bir takımı bir maçta yenebilirsiniz, şansınız yaver gider. Ama iki maç oynayıp ikisinde de iyi mücadele etmek kolay bir şey değil. Şimdi Süper Lig'i düşünmemiz gerekiyor, olabileceğimiz en iyi pozisyonda bitirmek istiyoruz. Takım zaten gelişmekte şu anda" diye konuştu.

"DÜZENLİ OYNAYAN OYUNCULARA İHTİYACIM VARDI"

Erick Pulgar'ın süre almamasıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Torrent, "Pedri ve de Jong için adam adamaya yakın bir markaj yapabilecek oyunculara ihtiyacım vardı. Düzenli oynayan oyunculara. Sadece taktiksel bir seçimdi bu" dedi.

"GOMIS TOPU KORUSUN VE ORADAN POZİSYON YARATALIM DÜŞÜNCESİNDEYDİK, İLK DAKİKALARDA DA BUNU YAPTIK"

Karşılaşmaya ilk maçın aksine Mohamed yerine Gomis ile başlamasına değinen Domenec Torrent, "Gomis topu korusun ve oradan pozisyon yaratalım düşüncesindeydik. İlk dakikalarda böyle bir şeyle karşılaştık. 1-0 ve 2-0'ı yakalayabilirsek, ikinci yarıda da oyunu tutacağız diye düşünüyorduk. İyi sonuçlar alınca farklı ama kötü sonuçlar böyle eleştirilebiliyoruz verdiğimiz kararlarla. Bu da normal. Barcelona'da oynadığımızda Mostafa ile başladık, boşluklara koşu yapan bir oyuncu. O tarz bir oyun oynarsak, daha 0-0'ı yakalayacak bir oyun oynarız diye düşünmüştük" ifadelerini kullandı.

Pedri'nin attığı golün inanılmaz bir gol olduğunu belirten Torrent, yedikleri ikinci golde ise sahada 10 kişi olduklarını söyledi.

BERKAN KUTLU: DETAYLARLA KAYBETTİK

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ise şunları söyledi: "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Teknik anlamda belki merkezi çok açtık, özellikle Aubameyang'a. Bu da bir talimattı. Tabii ki detaylar da var. Golü yediğimizde 10 kişiydik yanlış hatırlamıyorsam. Detaylar bu tip takımlara karşı çok önemli, hocamız da bunu dile getirmişti. Detaylarla kaybettik."

"BU MAÇI BÖYLE BİR SONUÇLA KAYBETMEK ÇOK ZOR"

Barcelona'ya karşı oynamanın çok güzel bir tecrübe olduğunu söyleyen Berkan Kutlu, "Zor bir tecrübe. Özellikle bu sonuçla kaybetmek... Onlar çok büyük oyuncular. de Jong, Pedri gibi oyuncular dünya standartlarında. Bizim için güzel bir tecrübe oldu ama zor. Bu maçı böyle kaybetmek çok zor" diye konuştu.

"BİZ GALATASARAY'IZ, LİGİ EN İYİ KONUMDA BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Maç maç bakacaklarını söyleyen Berkan, "3 gün sonra bir maçımız var, en iyi şekilde hazırlanacağız. Sadece lig kaldı. Ligi bitirebileceğimiz en iyi konumda bitirmeye çalışacağız, biz Galatasaray'ız sonuçta" diyerek sözlerini noktaladı.