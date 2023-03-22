Domates yüklü kamyonun kasası yandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki domates yüklü kamyonun kasası, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Tarsus-Pozantı TEM Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. S.K. yönetimindeki 20 ADU 309 plakalı domates yüklü kamyon, seyir halindeyken kasa kısmında yangın çıktı. Kasa kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden S.K., kamyonu güvenlik şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, alevleri aracın tamamına yayılmadan söndürdü. İlk inecemelede balataların ısınmasından kaynaklı olduğu saptanan yangında kamyonun kasası kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.