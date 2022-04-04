Domates ve portakalı çalınan manav hırsıza seslendi: "Ramazan günü ayıp, isteseydin verirdik"

Samsun'da manav dükkanından domates ve portakal ile bozuk paraları çalan hırsıza seslenen işleri sahibi, "Ramazan günü çalmana gerek yoktu. İhtiyacın varsa isteseydin zaten verirdik" dedi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Aziz Gonca'ya ait manavdan geceleyin yaklaşık 5 kilo domates ile 5 kilo portakal ve yaklaşık 40 liralık bozuk paralar çalındı. Sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark eden Aziz Gonca polise şikayette bulundu.

Hırsıza seslenen Aziz Gonca, "Ramazan günü adam bunu çalacak kadar düşmez ki. Bizden isteseydi verirdik. Çalmasına gerek yoktu. 3-5 kilo malzeme çalsa ne olacak. Ramazan günü hem ayıp hem de günah" dedi.

(Muhammer Ay/ İHA)