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Domaniç'te Kümeste Yangın: 100 Tavuk Hayatını Kaybetti

Domaniç'te Kümeste Yangın: 100 Tavuk Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen yangında dört kümeste yaklaşık 100 tavuk hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale etti.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 4 kümeste çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk öldü.

Domaniç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan İlhan Türk'e ait yan yana 4 kümeste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangında kümesler kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 100 tavuk öldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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