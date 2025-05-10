Domaniç'te Kümeste Yangın: 100 Tavuk Hayatını Kaybetti

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde 4 kümeste çıkan yangında yaklaşık 100 tavuk öldü.

Domaniç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan İlhan Türk'e ait yan yana 4 kümeste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangında kümesler kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 100 tavuk öldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.