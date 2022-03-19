DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler

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DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Domaniç ilçesindeki kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve zaman zaman yaşanan tipi nedeniyle ilçeden Bursa İnegöl'e ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde ağır ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor. Karayolları ekiplerinin aralıksız süren çalışmalarına rağmen tipi yolları kapatırken, görüş mesafesini de azaltıyor.

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

DOMANİÇ'TE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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