Domaniç Dağları'nda kar yağışı etkili oluyor

DOMANİÇ, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunda yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Bölgede 3 gündür etkili olan kar, yer yer tipiye dönüşüyor.

Buzlanma ve kar birikintisi, bazı bölgelerde sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor.

Karayolları ekipleri greyderler ve kar küreme araçları ile yolu açık tutabilmek için çalışma yapıyor.

Trafik ekipleri bölgeyi kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.