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Domaniç Dağları'nda Baharın Renkleri ve Doğanın Güzelliği

Domaniç Dağları'nda Baharın Renkleri ve Doğanın Güzelliği
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Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Domaniç Dağları, ilkbaharla birlikte yeşilin tonlarına bürünerek doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf meraklıları için cazibe merkezi haline geldi. Dronla görüntülenen çarpıcı manzaralar, bölgedeki canlılığı gözler önüne seriyor.

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'nda ilkbaharla birlikte yeşilin tonlarıyla bütünleşen kıvrımlı yollar dronla görüntülendi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne uzanan kıvrımlı yollar, baharın gelişiyle birlikte yeşilin tonlarına büründü.

Sürücüler, Domaniç Dağları'nın adeta yeniden canlanan doğasıyla etkileyici bir manzara eşliğinde yolculuk yaparken, bölge doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf meraklıları için cazibe noktası haline geldi.

Mevsimsel değişimin getirdiği canlılık, bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanırken Domaniç Dağları, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için baharın en güzel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Domaniç Dağları'nın manzarası dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel
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