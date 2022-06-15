Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti - Haberler

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Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti

İhlas Haber Ajansı - Özkan Olcay - Güncel
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Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri mest etti.

Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti

BİTLİS - Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri mest etti. Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri hayran bıraktı.

Akşam saatlerinde ayın çıkmasıyla beraber parçalı şekildeki bulutlar üzerinde geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Dolunayın bulutlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştururken, ayın kocaman kızıl rengiyle Van Gölü'ne yansımasıyla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Kızıl rengiyle Dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makinalarıyla göl kenarında çekimler yaparken, göl kıyısında evleri bulunan vatandaşlarda balkonlarından oluşan görüntüyü telefonlarıyla çekmeye çalıştılar.

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Güncel

Van Gölü Bitlis Güncel Haberler

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