Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri mest etti. Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti BİTLİS - Dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz Bitlis'in Ahlat ilçesinde izleyenleri mest etti. Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan dolunayın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz görenleri hayran bıraktı. Akşam saatlerinde ayın çıkmasıyla beraber parçalı şekildeki bulutlar üzerinde geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Dolunayın bulutlarla birleşmesi kartpostallık görüntüler oluştururken, ayın kocaman kızıl rengiyle Van Gölü'ne yansımasıyla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Kızıl rengiyle Dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makinalarıyla göl kenarında çekimler yaparken, göl kıyısında evleri bulunan vatandaşlarda balkonlarından oluşan görüntüyü telefonlarıyla çekmeye çalıştılar. İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Güncel Van Gölü Bitlis Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Dolunay'ın Van Gölü'nde oluşturduğu yakamoz mest etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.